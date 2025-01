Zezé di Camargo revela ter passado por procedimento doloroso para ter a quarta filha

O cantor Zezé di Camargo se tornou pai pela quarta vez em dezembro, quando nasceu Clara, fruto do seu relacionamento com Graciele Lacerda. Em participação no “Domingão com Huck”, exibido no domingo (12), o artista revelou que teve que passar por um procedimento doloroso para conseguir ter a bebê.

“Foi difícil. Sou vasectomizado há muito anos. Tive que fazer punção. E tive que fazer duas porque a primeira não deu certo. O médico disse que teria que fazer mais uma, só que mais profunda”, contou.

Apesar de ter passado pelo procedimento anestesiado, Zezé explicou que o pós-cirúrgico foi complicado. “Depois de uma semana, não conseguia andar direito”.

Ainda durante o programa, o artista foi surpreendido com um recado da filha mais velha, Wanessa Camargo. Ela elogiou Zezé, e disse que ele é sua fortaleza nos momentos mais difíceis: “Sempre foi aquele pai que mesmo na sua imperfeição foi perfeito. Sempre me acolheu, me deu colo, me deu ombro quando mais precisei, fez com que eu me sentisse segura. Agora com a Clarinha chegando não vai ser diferente”.

Wanessa, inclusive, foi escolhida para ser madrinha da irmã.