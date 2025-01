João Gomes e Ary Mirelle curtem dias de férias em Fernando de Noronha

O casal João Gomes e Ary Mirelle está em Fernando de Noronha, curtindo dias de férias e lazer. Nesta quarta-feira (8), eles publicaram fotos românticas durante um passeio de lancha.

Jorge, filho do casal, também está na viagem. Há três dias, a influenciadora digital postou uma imagem na companhia do pequeno: “Primeiro dia em Noronha com meu amor”.

Na terça-feira (7), durante um passeio, Ary também publicou um vídeo mostrando que ela e a família viram golfinhos. A influenciadora ainda foi muito elogiada por compartilhar uma foto de biquíni, um ano após o nascimento de Jorge.

“Corpo normal de uma mulher que nunca passou por uma cirurgia plástica. Belíssima em tudo”, disse uma pessoa. “Gente simples é bom demais. O povo vai para Noronha e só posta foto cheia de pose, nos ângulos perfeitos. João e Ary vão lá e metem fotos casuais, sem edição. Amei”, elogiou outra.

João e Ary estão juntos desde 2022. Em outubro do ano passado, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa no Castelo de Brennand, em Recife.