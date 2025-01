Nattan e Rafa Kalimann celebram viagem romântica a Lisboa: 'Você é minha casa'

O cantor Nattan e a influenciadora Rafa Kalimann se despediram de Lisboa após três dias de viagem. Por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (9), o casal fez publicações românticas e celebrou a relação.

Em um dos vídeos, Rafa e Nattan aparecem de mãos dadas e trocam beijos. Num determinado momento da gravação, o cantor aparece com um buquê de flores embaixo de chuva e entrega o presente para a namorada.

Veja também É Hit Morre Carlos Pitta, cantor de 'Cometa Mambembe' e responsável por descobrir Ivete Sangalo; cantora se pronuncia Zoeira Humorístico da Globo 'previu' vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro há 16 anos; relembre

"Casa", escreveu Rafa na legenda da publicação. Nattan repostou a publicação nos stories e escreveu, em inglês: "Você é minha casa".

Nos stories do Instagram, a influenciadora anunciou o fim da viagem. "Três dias de 'fuga' pra recarregar tudo e começar o ano. As férias acabaram com as duas semanas mais intensas que lembro de já ter vivido. Agora sim, pode chegar 2025", escreveu na manhã desta quinta-feira (9).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.