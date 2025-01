Ivete Sangalo e Claudia Leitte deixam de se seguir no Instagram

As cantoras de axé Ivete Sangalo e Claudia Leitte deixaram de se seguir no Instagram, conforme notado pelos fãs nessa quarta-feira (8). Elas chegaram a fazer parcerias no passado, mas ainda não se sabe ao certo o que, de fato, ocorreu entre as duas.

Há a suspeita de que o afastamento aconteceu após Claudia se envolver em uma polêmica por mudar a letra de uma música. A artista mudou um trecho da letra de "Caranguejo", que diz "saudando a rainha Iemanjá", para "eu canto meu rei Yeshua", termo que significa Jesus em hebraico. Ela, inclusive, foi acusada de racismo religioso.

Na ocasião, o secretário de cultura de Salvador, Pedro Tourinho, fez um post nas redes sociais falando sobre o episódio, sem citar nomes: “Quando um artista se diz parte desse movimento [do Axé music], saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua percussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo, e é o surreal e explícito reforço do que houve de errado naquele tempo”.

Ivete Sangalo curtiu o post e demonstrou apoio: “Sim”, escreveu ela, acrescentando vários emojis de aplausos. No entanto, após a repercussão, Pedro Tourinho desativou os comentários.

Após esse episódio que viralizou na internet, Claudia continuou mudando a letra da música, mas se defendeu: “O racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem os jogar ao tribunal da internet”, disse, ao jornal O Globo.