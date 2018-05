Poder público planeja incentivar stopover

01:00 · 04.05.2018

Com a concentração do fluxo de passageiros dentro do Aeroporto Internacional Pinto Martins, a Prefeitura e o Governo do Estado estudam meios para incentivar companhias aéreas, agências de viagens e empresas do trade turístico a oferecer mais facilidades a uma parada em Fortaleza de ao menos um dia para clientes das companhias aéreas em conexão que, normalmente, não saíram do Aeroporto.

"O hub em si é extraordinário, mas o mais importante é poder garantir que quem passa por aqui permaneça uma noite, pelo menos. Isso que vai fazer com que as pessoas gastem e consumam aqui em Fortaleza, que gere um impacto na economia local", justifica o prefeito Roberto Cláudio. O gestor afirma estar realizando "uma articulação pública de Prefeitura e Governo para que os incentivos necessários sejam garantidos para que o stopover se consolide".

Ainda em fase de planejamento, a ideia, segundo Roberto Cláudio, é que o projeto valha para todos os voos internacionais ligados a Fortaleza. Os incentivos incluiriam abatimentos tanto de impostos municipais, quanto estaduais, uma vez que envolveria diferentes atividades, sujeitas a tributações distintas (ISS de hoteis, ICMS de restaurantes etc). "Tem que haver um incentivo de preço, de custo", reforçou o prefeito.

Roberto Cláudio ainda pontuou que a consolidação do hub de Fortaleza representa, na prática, a viabilidade do Aeroporto, e a geração de oportunidades para a região. "O segundo passo importante é a gente tirar proveito disso, oportunidades de emprego, de renda, de inclusão da população que vai poder ter acesso agora a essas oportunidades, tendo em vista que milhares de novos turistas chegarão aqui à cidade", disse ele.

Roadshow na Europa

Para potencializar a atração de novos turistas no continente europeu, o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, informou que, na semana que vem, irá a Paris e Amsterdã para montar a estratégia de venda para o Estado. "Lá, vamos fazer roadshow no interior da França, na Holanda, e agora é aquele trabalho de venda que a gente sempre faz. Vamos trabalhar em cima principalmente desses dois, inicialmente, e após eleições, em toda a Europa", pontua.

Segundo o secretário, a conectividade do Estado com a Europa continua se fortalecendo, uma vez que a TAP Linhas Aéreas lançará, ainda em data a ser determinada, mais uma frequência de Fortaleza a Lisboa, o que tornará o voo da companhia diário à capital portuguesa.

Oportunidades de negócio

Já segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Cesar Ribeiro, o desafio agora do governo é trabalhar para tirar o melhor proveito das novas conexões.

"Já temos os voos, o foco é cada vez mais desenvolver a atividade, a cadeia econômica que isso vai gerar. Tem o estudo do impacto econômico do hub pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que vai sair daqui a pouco, provavelmente essa semana. O momento é de criar visibilidade, aparecer para o mundo e com isso, trazer oportunidades como essa que teve com o projeto do hub", pontua.

O governador Camilo Santana chegou a dizer que o estudo do Ipece já foi concluído e que deverá, em breve, apresentar os resultados à população.

O que eles pensam

Caminho aberto para novos mercados

"Estamos em comemoração desde o ano passado. O Ceará vive esse momento muito especial com esses hubs em Fortaleza. Estamos com um hub tecnológico, o do Porto do Pecém, o hub do serviço aéreo e agora culminando com esse voo inaugural do governador na Air France. Então, isso vai representar uma grande mudança para o Ceará, é um momento muito importante para a indústria do alimento, para a cadeia de restaurantes e hotéis, para disseminação da marca Ceará no Brasil e no mundo. É muito especial e a gente tem que comemorar. Acho que todo cearense deve reconhecer e aplaudir. A partir de ontem, quando o governador desembarcar, vai estar consolidado um novo momento que começou com a Fraport há um ano quando privatizou nosso aeroporto e já sinalizava esse ambiente novo"

Beto Studart

Presidente da Fiec

"O hub, para a economia geral, é muito interessante. Melhora a logística do Estado como um todo, e Fortaleza principalmente, pois facilita as negociações, o transporte das pessoas e de cargas. Então, ele faz com que Fortaleza fique mais perto das outras cidades e com isso, que consigamos fazer negócios mais rápidos, mais dinâmicos. O deslocamento hoje é uma variável importante. No meu negócio, ele vai trazer benefícios, pois vai ter voos internacionais. Devido à proximidade com países da Europa, EUA, a gente consegue realmente atrair mais investidores para cá. E um dos fatores que prejudicam as negociações é a distância, o tempo de deslocamento, e isso vai diminuir bastante. Vai aumentar o turismo no nosso Estado, gerar receita, e o dinheiro circula, chegando na ponta, no nosso negócio como um todo"

André Montenegro

Presidente do Sinduscon-CE

"Temos um caminho pavimentado para a abertura de mercado de muitas possibilidades para que o turista tenha como vir, principalmente o europeu e o americano. A partir da hora que tenhamos os seis voos para Fortaleza e suas conexões, que voam para várias partes do mundo, poderemos buscar esses mercados. E vamos, lógico, fazer um trabalho, elencar os principais mercados, ver quem tem maior afinidade com nosso destino, agora que temos o caminho para buscar esses mercados que possam vir através dessas companhias aéreas e não só delas. Teremos mais de 40 voos internacionais até o fim do ano, e mais voos são mais possibilidades de novos mercados. Agora temos que trabalhar esses mercados para que se sintam convidados e atraídos para vir a Fortaleza. E, sem dúvida, estamos fazendo essa mudança"

Régis Medeiros

Secretário de Turismo de Fortaleza

"Tenho a melhor expectativa possível com relação ao hub. O turismo é uma das principais atividades hoje do mundo e o Ceará tem uma vocação muito clara. Começa a alavancar a quantidade de voos à Europa e EUA, com certeza isso irá refletir na economia, não só na parte de hotéis, mas também em relação ao mercado imobiliário, visto que pessoas da Europa e EUA poderão investir aqui devido à melhora de se deslocar. Com relação ao Estado, a expectativa é que o hub movimente todo o trade turístico e o mercado imobiliário. Com esse voo direto acredito em um incremento bem interessante. Quanto à floricultura, o Ceará tem uma vocação muito interessante de exportação. É o segundo maior exportador do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e o grande mercado hoje é concentrado no Sul e Sudeste do País"

Gilson Gondim

Presidente da CSFlores