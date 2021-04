Programa de mentoria para startups está com inscrições abertas

Começou nesta segunda-feira (26) o período de inscrição para o BID ao Cubo Norte e Nordeste, programa desenvolvido pelo Cubo Itaú, considerado o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, e o BID Lab, Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As inscrições podem ser feitas pelo site, e vão até 25 de maio.

O intuito do programa é beneficiar startups com soluções inovadoras, de uso intensivo de tecnologia, com escalabilidade e impacto social e/ou econômico para melhorar a vida das populações pobres e vulneráveis na América Latina e no Caribe.

Legenda: BID ao Cubo Norte e Nordeste Foto: Divulgação

A iniciativa tem como foco startups que já estejam em fase de tração ou escala. Para esta edição, os organizadores aumentaram o número de startups a serem selecionadas, com escolha de 15 ao todo.

Eventos online

Além disso, nesta terça-feira (27), foi dado início à realização de uma série de oito road shows, nos quais especialistas do BID Lab e do Cubo Itaú irão apresentar os detalhes do programa e colher informações sobre as comunidades locais de startups e suas principais necessidades.

Os encontros começaram por Fortaleza, e nesta quarta (28), é a vez de Salvador. Em seguida, as conversas serão com Natal (04/05) e Aracaju (05/05). Nas semanas seguintes, é a vez do Norte brasileiro, com eventos em Manaus (13/05), Macapá (12/05), Porto Velho (18/05) e Palmas (19/05).

Os encontros acontecem entre 17h e 20h, e são conduzidos por mentores e mentoras selecionados pelo time BID ao Cubo.

Legenda: Cronograma de eventos do BID ao Cubo Norte e Nordeste Foto: Divulgação

Desafios e expansão

Morgan Doyle, representante do BID no Brasil, destaca a importância das regiões Norte e Nordeste para o trabalho do Banco.

“Estamos muito entusiasmados em dar continuidade a este intercâmbio. Existem soluções muito promissoras nos estados do Norte e Nordeste, com capacidade de ajudar a resolver grandes problemas do desenvolvimento nestas regiões que são prioritárias para a atuação do BID no Brasil. Esperamos também que o setor público se beneficie da oferta de mais inovações locais”, salienta.

As 15 startups selecionadas vão trocar conhecimento com centros de tecnologia, espaços de co-criação, investidores, mentores e outras pontas da cadeia, de forma 100% online e gratuita, por oito semanas.

A ideia é entender os principais desafios enfrentados atualmente pelas startups e discutir processos de expansão dos negócios para outras regiões.

Sobre o Cubo Itaú

Inaugurado em setembro de 2015 pelo Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint eventures, o Cubo Itaú é o maior hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, uma organização sem fins lucrativos que potencializa a conexão e a criação de negócios entre grandes empresas e startups. A sede fica na região da Vila Olímpia, em São Paulo. Por meio de suas plataformas física e digital abriga mais de 400 startups curadas de diferentes segmentos de mercado.

Sobre o BID Lab

O BID Lab é o laboratório de inovação do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo do BID Lab é impulsionar a inovação para a inclusão na região da América Latina e Caribe, mobilizando financiamento, conhecimento e conexões para co-criar soluções capazes de transformar a vida de populações vulneráveis afetadas por fatores econômicos, sociais ou ambientais. Desde 1993, o Laboratório do BID aprovou mais de US$ 2 bilhões em projetos implantados em 26 países da ALC.

Sobre o BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento foi estabelecido em 1959, e é uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. O BID também realiza pesquisas de ponta e fornece assessoria política, assistência técnica e treinamento a clientes dos setores público e privado em toda a região.

Quero receber conteúdos exclusivos do Vem Empreender