Veja quem são as vítimas de acidente de ônibus com estudantes que deixou 12 mortos em SP

Na noite da última quinta-feira (20), um acidente entre um ônibus e um caminhão na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330) resultou na morte de 12 universitários que voltavam da Universidade de Franca (Unifran), todos com idades entre 17 e 42 anos.

O acidente ocorreu entre os municípios de Nuporanga (SP) e São João a Bela Vista (SP), em um trecho de pista simples. A colisão deixou a lateral do ônibus totalmente destruída.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra (SP), e uma equipe auxilia nos exames necroscópicos.

A seguir, a identidades das vítimas:

Matheus Jesus Eugenio dos Santos - 19 anos

João Pedro Oliveira dos Reis - 19 anos

Hugo dos Santos Aliberte Dias - 19 anos

Pedro Henrique Souza Saraiva - 17 anos

Juliana Neves Hespanhol - 20 anos

Otávio Oliveira - 18 anos

Flávia Mendes dos Santos - 24 anos

Caio Felizardo da Silva - 26 anos

Vinicius Nascimento dos Santos - 18 anos

Lívia Tavares - 23 anos

Raquel Laila Caldeira - 21

Mariana Anastacio de Oliveira

Cerca de 19 pessoas ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas para hospitais da região. A maioria foi levada para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, onde 12 delas apresentaram ferimentos leves. Até às 9h, 15 pessoas já haviam recebido alta médica. Outras quatro pessoas seguiam internadas, incluindo os dois motoristas.

Por volta das 4h desta sexta (21), os bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária concluíram o trabalho de resgate.

A Unifran decretou luto oficial por três dias, suspendeu as aulas nesta sexta-feira e disse que colocou atendimento psicológico à disposição da comunidade. Parte dos alunos havia começado a estudar este ano, e para alguns, era o terceiro dia de aula.

"É com muita tristeza e pesar que recebemos a notícia que nossos alunos tiveram seus sonhos interrompidos em um trágico acidente nesta madrugada. Neste momento, a Universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares".

O acidente

A colisão entre um ônibus com universitários e um caminhão aconteceu na noite desta quinta-feira (20).

12 pessoas foram encontradas mortas e 19 ficaram feridas na rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), na região de Ribeirão Preto (SP). O acidente ocorreu entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP).

No ônibus estavam o motorista e 29 passageiros, sendo a maioria deles estudantes universitários. O veículo saiu de Franca (SP) com destino a São Joaquim da Barra (SP), onde os estudantes moravam.

De acordo com Marcos Coltri, advogado da empresa dona do caminhão, o motorista relatou que perdeu o controle do veículo e saiu da pista, o que teria motivado a colisão. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante. A polícia afirmou que o condutor do veículo se escondeu em um canavial após o acidente. Ele está internado sob escolta policial na Santa Casa de Franca (SP), por omissão de socorro e tentativa de fuga.