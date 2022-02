Veja o que se sabe sobre o caso Moïse, congolês espancado até a morte no RJ

O caso Moïse Kabamgabe, conngolês morto a pauladas no Rio de Janeiro no dia 24 de janeiro, se desenrolou nesta semana ao viralizar nas redes sociais, e já teve prisões e possíveis motivações investigadas. Nesta terça-feira (1º), três homens foram presos pelo assassinato.

Um dos homens, vendedor de caipirinhas na praia, foi preso em Paciência, na Zona Oeste da capital carioca. O suspeito, identificado apenas como Fábio Silva, estava escondido na casa de parentes, mas depois confessou aos policiais que deu pauladas no congolês.

Veja o que se sabe sobre o caso Moïse

Prisões

Três homens foram presos pelo assassinato de Moïse Kabamgabe nesta terça-feira (1). Segundo informações do g1, os suspeitos foram detidos em decorrência das agressões que levaram o congolês à morte em um quiosque na Barra da Tijuca, localizado na Zona Oeste do Rio.

Ainda na tarde de desta terça, outro suspeito foi levado para a Delegacia de Homicídios do Rio. O homem também afirmou ter cometido as agressões que resultaram na morte do congolês se apresentou na 34ª DP (Bangu).

Já o terceiro preso segue sem ser identificado pela polícia até o momento. Segundo o g1, as prisões temporárias dos três vão ser pedidas para a Justiça ainda hoje.

Homicídio duplamente qualificado

Os homens envolvidos no crime devem responder por homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel.

Motivação

Segundo a família do congolês, o proprietário do quiosque devia dois dias de pagamento, valor em torno de R$ 200, o que levou Moïze a questioná-lo quando o débito seria quitado, momento em que se iniciou uma discussão e ele foi espancado.

O quiosque, no entanto, conforme investigações, negou que devesse o africano.

Como Moïse Kabamgab morreu?

Ao cobrar as diárias que era devido, Moïse Kabamgab foi espancado até a morte. O corpo dele foi achado amarrado em uma escada.

Yannick Iluanga Kamanda, 33, primo da vítima, afirma que o atendente sofreu golpes de mata-leão (chave de pescoço), socos, chutes, madeirada e chegou a ter as mãos e pés amarrados com um pedaço de fio.

Arma do crime

Após a apuração do caso, policiais apreenderam duas armas utilizadas no crime. Uma barra de madeira e um taco de beisebol foram encontradas em um mato perto do local do crime, diz o delegado Henrique Damasceno, da Delegacia de Homicídios.

As armas foram descartadas após o assassinato. Além disso, o delegado informou que os agressores do congolês não trabalhavam no quiosque.

O dono do estabelecimento Tropicália, onde o Moïse Kabamgabe trabalhou como atendente, prestou depoimento para agentes da Divisão de Homicídios do Rio, na 16ª DP (Barra da Tijuca