Saul Klein é condenado a pagar R$ 30 milhões de indenização por exploração sexual

O empresário Saul Klein foi condenado a pagar uma indenização de R$ 30 milhões por aliciar mulheres e adolescentes com falsas promessas de trabalho e as explorar sexualmente. Informações são do g1.

A decisão foi da Justiça do Trabalho, por entender que as vítimas foram submetidas a condições análogas à escravidão, e respondeu a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em outubro do ano passado.

No documento, o órgão escreveu que "o desprezo do réu pela dignidade das mulheres, sua autonomia, liberdade e saúde sexual violam o pacto social e normativo de respeito à condição humana".

Como foram cometidos os crimes?

De acordo com o MPT, Saul atraía jovens entre 16 e 21 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e econômica, oferecendo trabalhos de modelo.

As mulheres, no entanto, eram inseridas num esquema de exploração sexual que acontecia no sítio do empresário, em Boituva, no interior de São Paulo. Por dias, elas eram obrigadas a manter relações sexuais com o agressor, ao mesmo tempo em que ficavam sob forte violência psicológica e vigilância armada.

O MPT relatou que a privação de liberdade e as práticas sexuais forçadas provocaram "graves consequências psicológicas para as vítimas, [que] ainda foram contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis".

A Justiça de São Paulo também entendeu que Saul se aproveitava de sua influência e de seu poder econômico para praticar os crimes, o que implica o risco de ele cometê-los novamente.

Quem é Saul Klein?

Saul é filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Contudo, a atual gestão da empresa informou ao G1 que o condenado não possui qualquer vínculo ou relacionamento com a companhia desde que vendeu sua parte societária, em 2009.