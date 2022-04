Empresário Saul Klein é indiciado por crimes sexuais contra 14 mulheres

O empresário Saul Klein, de 68 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Polícia Civil de São Paulo nessa quinta-feira (28) pela prática de crimes sexuais contra 14 mulheres. O caso seguiu para análise do Ministério Público (MP-SP).

Klein foi indiciado por organização criminosa, redução à condição análoga à escravidão, tráfico de pessoas, estupro, estupro de vulnerável, casa de prostituição, favorecimento à prostituição ou qualquer tipo de exploração sexual de criança, ou de adolescente, ou de vulnerável.

O homem é filho do fundador das Casas Bahia, Samuel Klein, falecido em 2014. Porém, a Via Varejo, atual dona da rede de varejo, informou que ele nunca possuiu vínculo ou relacionamento com a empresa.

Segundo a companhia, o empresário vendeu sua parte societária em 2009 e só em 2010 a empresa assumiu a administração. A Via Varejo declarou ainda que não tem acionista controlador ou bloco de controle financeiro.

Investigação

O inquérito na Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, tramita há pelo menos 15 meses e outras pessoas ainda serão indiciadas.

O suspeito começou a ser investigado a pedido do MP, em 2020, após o recebimento de denúncias de estupro, tráfico de pessoas e favorecimento à prostituição.

Para o advogado de defesa de Klein, o "indiciamento é um ato discricionário da autoridade policial que não vincula os demais atores processuais", diz André Boiani e Azevedo. "Saul e sua defesa técnica respeitam o posicionamento da Polícia Civil, mas entendem que a análise atenta e isenta dos elementos do inquérito levará o Ministério Público e o Judiciário a concluírem por sua inocência".