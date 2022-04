Mc Donald's retira McPicanha do cardápio após polêmica, diz colunista

O Mc Donald's decidiu retirar do cardápio os dois sanduíches da linha "Novos McPicanha", em todos os restaurantes no país, a partir desta sexta-feira (29). A informação foi publicada pela colunista Carla Araújo do Uol, nesta quinta-feira (28).

A decisão foi acertada após notificação do Ministério da Justiça, que pediu explicações sobre a possível prática de propaganda enganosa pelo fato de os sanduíches não possuírem picanha. "Pedimos desculpas se o nome escolhido gerou dúvidas e informamos que está avaliando os próximos passos", disse a empresa em nota enviada à colunista.

O Ministério da Justiça havia declarado que a empresa precisa, no prazo de 10 dias, apresentar explicações dos produtos à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e que, caso seja comprovada a falta de transparência com o consumidor, "existe a possibilidade de apreensão, suspensão e proibição do produto, multa ou até mesmo a cassação da licença do estabelecimento".

A comunicação da rede de fast food afirmou ainda que a plataforma recém-lançada denominada "Novos McPicanha" teve esse nome "justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor com o exclusivo molho sabor picanha, uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzida com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)".

Veha nota da rede Mc Donald's:

"A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara".

