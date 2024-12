Cearense suspeito de planejar atentado a bomba em Brasília ‘surtou’ e ‘perdeu noção da realidade’, diz família

Preso no último domingo (29) suspeito de planejar um atentado a bomba em Brasília, Lucas Ribeiro Leitão teria agido assim porque “perdeu a noção da realidade” decorrente de um “surto”. A afirmação, sustentada pela família do corretor de imóveis, foi repassada ao Diário do Nordeste pelo advogado do cearense, Daniel Andrade.

“Ele é apenas alguém que surtou, perdeu a noção do que é a realidade, de quem ele realmente é, já que estava se achando um ser mítico”, contextualiza o advogado. Segundo Daniel, Lucas tinha um plano, cuja única ferramenta para executá-lo era um canivete. “Então é algo absurdo. A olhos leigos, já dá pra chegar à conclusão de que seriam delírios”.

Veja também País Cearense é preso na Bahia, suspeito de planejar atentado a bomba em Brasília País Veja o que se sabe sobre o caminho percorrido pelo homem preso por planejar atentado em Brasília

Nas redes sociais, contudo, as ameaças eram frequentes. Em uma conta fechada no Instagram, Lucas afirmou que iria “botar fogo” em Brasília e que faria um “ataque cirúrgico”. O suspeito pontuou ainda que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada. A defesa do cearense, porém, alega não saber qual plano específico ele queria executar.

“Uma hora era encontrar uma criança desaparecida em Portugal; outra hora era encontrar a irmã do Vitor Belfort; em outra, era fazer o Lula e o Bolsonaro serem amigos… Então a gente não sabe qual era exatamente o plano dele. Mas ele dizia que esse plano seria conquistado apenas com um canivete, que era o que ele tinha”.

Questionado sobre o posicionamento da família diante da confissão de Lucas sobre o planejamento do atentado, Daniel Andrade conta que os parentes entenderam ser a manifestação de um “lunático que apresentava surtos psicóticos”, e que, em algum momento, quando a consciência dele fosse recobrada, ele cairia em si.

Histórico

A viagem até Brasília para realizar o suposto atentado foi o estopim de algo iniciado há alguns meses. De acordo com Daniel, a família sempre considerou Lucas um rapaz “pacato e muito esforçado em estudar e trabalhar”. Por enfrentar dificuldades financeiras na infância, cresceu com a obsessão de melhorar de vida.

Ele chegou a conseguir a carteira de corretor de imóveis e agia no ramo com distinção, sendo respeitado por clientes e colegas. Em algum momento, inclusive, chegou a abrir a própria imobiliária, a Vem Ser Feliz de Casa Nova, mas, por motivos não especificados, não deu andamento ao projeto. Desanimado com a profissão, decidiu fazer intercâmbio na Irlanda.

Legenda: Advogado conta que, diante da confissão do planejamento do atentado, parentes de Lucas entenderam ser a manifestação de um “lunático" Foto: Reprodução/Redes sociais

Por lá, onde vivia com um amigo, estudou, trabalhou e conheceu novos países. O amigo, entretanto, não continuou o intercâmbio e Lucas ficou sozinho. Foi nessa época que a família acredita terem iniciado os problemas psicológicos devido ao teor das informações que ele repassava. Não à toa, convenceram-no a retornar ao Brasil, e assim ele o fez.

De acordo com o advogado, Lucas chegou em Fortaleza com um laudo em inglês assinado por um médico da Irlanda. A família não sabe o que consta no documento por estar em outro idioma, mas percebia que, dia após dia, o quadro mental dele se agravava.

“Então procuraram ajuda. Na semana passada, nos dias que antecederam a véspera de Natal, o 'Samu psiquiátrico' compareceu à casa dele, esteve lá junto com uma viatura. Ele foi levado, medicado, e depois, por conta da burocracia do sistema, não pôde ficar internado. Mas era caso de internação. Estava com suspeita de esquizofrenia e transtorno de bipolaridade”.

Apesar disso, conforme a mãe de Lucas, ele passou o Natal bem, medicado, e, exatamente no dia 25, saiu de casa dizendo que ia “tentar salvar a humanidade”. Tinha apenas uma mochila com duas mudas de roupa e um canivete. “Era tudo o que ele tinha, e isso preocupou os familiares porque não sabiam para onde ele iria. Ninguém imaginou que seria para tão longe. Por ser um rapaz muito alto e forte, ninguém conseguiu detê-lo”.

Próximos passos

Após ter registrado Boletim de Ocorrência em face do desaparecimento de Lucas, apenas no último domingo (29) a família ficou sabendo do paradeiro dele, já com a informação do suposto atentado a bomba. Daniel Andrade diz que conversou com o caminhoneiro que levou o cearense até a Bahia, e o motorista “elogiou bastante” o passageiro.

“O Lucas não contava pra ele sobre plano de atentado nem nada, somente não apresentava nexo nas conversas. Ficava difícil de entender a mensagem que ele queria passar. Mas o caminhoneiro elogiou, disse que era um rapaz muito inteligente, por mais que não imaginasse qual era o intuito dele de ir para Brasília”.

Legenda: Suspeito passou por audiência de custódia e prisão é temporária Foto: Reprodução/Redes sociais

O advogado, portanto, salienta que o caso não diz respeito a fanatismo político, tendo em vista que o suspeito não era “militante nem afiliado de qualquer partido que seja”. “Ele só tinha na cabeça de que precisava salvar o mundo de algum poder. Resumindo, era isso. Não tem nenhum histórico de movimento estudantil, filiação a partido político, nada. Na verdade, ele não expunha a opinião política dele nas redes sociais para que não tivesse prejuízo com clientes”.

Conforme o Metrópoles, a Justiça mantém Lucas preso até o momento. Por sua vez, o advogado do cearense diz que o suspeito passou por uma audiência de custódia e que a prisão dele é temporária – durará, no máximo, cinco dias.

“Ele vai passar por exames médicos. Se constatada a insanidade mental conforme todos suspeitam, a prisão temporária será revogada e, provavelmente, ele será internado em hospital psiquiátrico – que, no caso, é a solução para ele”.