Repórter da Globo aparece dançando após captura de Lázaro Barbosa; veja vídeo

Uma jornalista da TV Globo chamou atenção nesta segunda-feira (28) durante a repercussão da prisão do fugitivo Lázaro Barbosa. A repórter Giovanna Dourado foi vista dançando ao fundo de cobertura realizada pela Record TV sobre o criminoso, que vinha sendo procurado por forças de segurança em Goiás havia 20 dias.

A profissional entrou ao vivo, no programa Mais Você (Globo), para noticiar que o criminoso havia sido capturado. Naquele momento, ainda não havia informações de que o suspeito fora morto.

Os passos da jornalista não ficaram despercebidos — inúmeros comentários foram feitos nas redes sociais.

O ato da repórter foi interpretado, por parte dos usuários, como uma comemoração ao fim da busca por Lázaro, que, dentre outros crimes, era suspeito de uma chacina em Ceilândia, a qual vitimou quatro pessoas de uma mesma família.

"O repórter anunciando a captura do Lázaro e a mulher lá atrás comemorando representa muito o brasileiro", escreveu um perfil. "O Brasil hoje está só repórter da Globo no fundo comemorando a prisão do Lázaro!", comentou um segundo.

Outro repórter do Mais Você, Cauê Fabiano, criticou o desfecho do caso, que culminou com a morte do foragido. "Lázaro era um assassino. Um criminoso da pior espécie. Deveria passar o resto de seus dias preso. Mas também deveria ter sido capturado, para que entregasse todos os outros criminosos com os quais se relacionou, e que o ajudaram", escreveu.

Lázaro foi morto em confronto

Lázaro Barbosa, 32 anos, morreu com pelo menos 38 disparos em confronto com policiais que realizavam buscas. As informações foram confirmadas pelo secretário de Saúde do município de Águas Lindas (GO), Rui Borges, ao jornal Metrópoles.

Ainda conforme o Metrópoles, o foragido estava com uma quantia de R$ 4,4 mil no bolso durante a troca de tiros. O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, tratou o valor como um indicativo de que o suspeito queria sair do estado goiano ou até do País.