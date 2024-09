Qual a qualidade do ar em SP hoje (12/09)? Confira como está situação da Cidade

Quem mora em São Paulo (SP) enfrenta mais um dia de grande concentração de poluição, nesta quinta-feira (12). Às 7h, a cidade alcançou o quarto dia consecutivo com a pior qualidade de ar — entre 120 cidades monitoradas pela plataforma suíça IQAir.

A série de medições negativas começou na segunda (9) e alcançou a pior medição na quarta (11), com índice em 183 ante 170 de hoje. Segunda e terça registraram 160 e 158, respectivamente.

O site usa um índice numérico para classificar a qualidade do ar: de 0-50, a avaliação é boa; de 51-100, moderada; de 101-150, insalubre para grupos sensíveis; de 151-200, insalubre; de 201-300, muito insalubre; e de 301 para cima, perigoso.



DEZ CIDADES COM A PIOR QUALIDADE DO AR:

São Paulo, Brasil (170) Kinshasa, República Democrática do Congo (152) Carachi, Paquistão (151) Manama, Bahrein (134) Jakarta, Indonésia (126) Salt Lake City, Estados Unidos (126) Kolkata, Índia (119) Lahore, Paquistão (118) Guangzhou, China (115) Doha, Catar (112)

Fonte: IQAir, às 7h de 12 de setembro

A classificação segue parâmetros de qualidade americanos. Com registro de 170 no índice, a capital paulista superou Kinshasa, na República Democrática do Congo (152), e Carachi, no Paquistão (151).

A IQAir é especializada em tecnologia da qualidade o ar e organiza o ranking de 120 grandes cidades do mundo com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos

Agência estatal indica ar como 'muito ruim'

Legenda: Dados da qualidade do ar da Região Metropolitana de São Paulo da manhã desta quinta-feira (12) Foto: Reprodução/Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Conforme dados de monitoramento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), divulgados em plataforma pública, a qualidade do ar na região metropolitana está classificada como "muito ruim" nesta quinta.

Esse é um nível acima do pior na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.