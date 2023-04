Professora que trancou bebês em creche para salvá-los diz que ataque foi 'filme de terror'

Simone Camargo, a professora que escondeu bebês ao trancá-los em uma sala de uma creche em Blumenau, Santa Catarina, para salvá-los do ataque que deixou quatro crianças mortas, nessa quarta-feira (5), relatou que ainda não consegue acreditar no que aconteceu.

Simone Camargo Professora de creche alvo de ataque em Blumenau (SC) A ficha ainda não caiu. É um filme de terror, é um filme de terror que vivemos hoje, de não ter a segurança de levar as crianças para um parque. Aonde vamos parar?"

Inicialmente, a docente disse que não percebeu com precisão o que estava ocorrendo na instituição. À NSC TV, ela afirmou que alguns funcionários teriam chegado a achar que um suposto assaltante teria invadido o local.

"Achei que era para socorrer as crianças, levar a um lugar mais tranquilo e falar com eles que um titio invadiu o parque. Não pensamos que era para socorrer as crianças que já não estavam mais ali", relatou ao portal Uol.

Ao se trancar na sala, Simone Camargo conseguiu acionar o Corpo de Bombeiros e a Polícia. No momento do ataque, haviam 40 crianças na escola. O grupo que acabou sendo alvo brincava no parquinho da instituição quando foi surpreendido pelo agressor, um homem de 25 anos, que pulou o muro e invadiu a creche.

Quem são as vítimas? Segundo o jornal O Globo, as crianças mortas foram identificadas como Bernardo Pabest da Cunha, de 4 anos, Bernardo Cunha Machado, de 5, e Larissa Maia Toldo, de 7. Os corpos delas foram velados na noite dessa quarta-feira no Cemitério São José, onde devem ser enterrados nesta quinta-feira (6).

Devido ao trauma provocado pelo episódio violento, a professora afirmou ao Uol que não sabe de "onde vai tirar forças" para retornar ao trabalho.

Simone Camargo Professora de creche alvo de ataque em Blumenau (SC) Já me questionei hoje [se penso em voltar a trabalhar], mas não sei dizer. Entrei na direção, mas não no parque [local do crime]. No parque não dá ainda."

Além das quatro crianças mortas, outras quatro foram feridas e estão em observação no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Segundo a vice-prefeita do município, Maria Regina Soar, todas estão em salas de recuperação e a previsão é de que recebam alta em menos de 24 horas.

Como aconteceu o ataque em Blumenau

O ataque ocorreu no Centro de Educação Infantil Bom Pastor, instituição particular no bairro Vila Velha. Um homem de 25 anos invadiu a creche chegando em uma motocicleta e pulando o muro, atacando as crianças no pátio da creche.

O homem foi preso em flagrante e deve responder por oito crimes. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse os investigadores pediram a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso.

A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática deve apurar se o crime foi planejado online. O assassino tem ao menos quatro passagens anteriores pela Polícia: uma por brigar em uma boate, em 2016; uma por portar cocaína, em 2022, e duas por esfaquear o padrasto e um cachorro, em 2021 e 2022, respectivamente.

Os policiais devem fazer o perfil psicológico do suspeito, que é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Preliminarmente, a Polícia trata o caso como "isolado" por não ter relação com outras práticas criminosas.

"Entrevista prévia realizada indica que é um fato isolado, que não tem relação com outras práticas criminosas [...] É uma situação pontual", ressaltou o delegado Ulisses Gabriel.

A Prefeitura de Blumenau decretou 30 dias de luto oficial e cancelou as aulas da rede municipal nesta quarta e quinta-feira (6).

