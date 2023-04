Velórios de vítimas do ataque a creche em Blumenau ocorrem ainda nesta quarta-feira (5)

Os velórios de três das quatro crianças vítimas do atentado a uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, começaram na noite desta quarta-feira (5). Dois meninos e uma menina, entre 4 e 7 anos, são velados no Cemitério São José e serão enterrados na manhã de quinta-feira (6), segundo reportado pelo jornal O Globo.

Moradores da cidade realizam uma vigília em homenagem às vítimas na frente da creche. O ataque ocorreu na manhã desta quarta-feira, deixando quatro crianças mortas e outras cinco feridas.

Um homem de 25 anos invadiu a creche chegando em uma motocicleta e pulando o muro, atacando as crianças no pátio com golpes de machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça, segundo informação do g1.

Legenda: Moradores de Blumenau fazem vigília em frente a creche que foi atacada Foto: ANDERSON COELHO / AFP

O homem foi preso em flagrante e deve responder por oito crimes. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse os investigadores pediram a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos do criminoso.

No momento, as quatro crianças feridas estão em observação no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. Segundo a vice-prefeita do município, Maria Regina Soar, todas estão em salas de recuperação e a previsão é de que recebam alta em 24 horas.

Ataque em Blumenau

O ataque ocorreu no Centro de Educação Infantil Bom Pastor, instituição particular no bairro Vila Velha. Um homem de 25 anos invadiu a creche chegando em uma motocicleta e pulando o muro, atacando as crianças no pátio da creche.

A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática deve apurar se o crime foi planejado online. O assassino tem ao menos quatro passagens anteriores pela Polícia: uma por brigar em uma boate, em 2016; uma por portar cocaína, em 2022, e duas por esfaquear o padrasto e um cachorro, em 2021 e 2022, respectivamente.

Os policiais devem fazer o perfil psicológico do suspeito, que é natural de Salto do Lontra, no Paraná. Preliminarmente, a Polícia trata o caso como "isolado" por não ter relação com outras práticas criminosas.

"Entrevista prévia realizada indica que é um fato isolado, que não tem relação com outras práticas criminosas [...] É uma situação pontual", ressaltou o delegado Ulisses Gabriel.

A Prefeitura de Blumenau decretou 30 dias de luto oficial e cancelou as aulas da rede municipal nesta quarta e quinta-feira (6).