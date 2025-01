O Carnaval, uma das maiores festividades do Brasil, ocorrerá neste ano em março, entre os dias 1º e 4 de março. Isso porque a data não é fixa e varia a cada ano. O calendário de festas e celebrações no País segue as datas do calendário cristão, em particular, a Semana Santa, influenciada pelo ciclo lunar.

A RELAÇÃO COM A PÁSCOA E CÁLCULO DA DATA DO CARNAVAL

A data do Carnaval é determinada pela data católica da Páscoa, que, por sua vez, é calculada com base no ciclo da lua cheia.

A Páscoa sempre ocorre no primeiro domingo após a lua cheia que segue o equinócio de primavera no hemisfério norte. Como o Carnaval é tradicionalmente celebrado 47 dias antes da Páscoa, ele pode cair entre os meses de fevereiro e março, dependendo da observação da lua.

No ano de 2025, a Páscoa será celebrada no domingo, 20 de abril. Isso significa que o Carnaval, que ocorre 47 dias antes, será no dia 4 de março. Embora seja comum para muitos brasileiros associar o Carnaval ao fim de fevereiro, em 2025, ele será um pouco "mais tarde" do que o habitual.

É FERIADO?

O adiamento do Carnaval de 2025 para março afetará áreas como turismo e economia, exigindo ajustes nos planos de foliões e turistas, especialmente devido à mudança da data tradicional de fevereiro. Embora o Carnaval seja uma data festiva importante, não é considerado feriado nacional, sendo decretado como feriado ou ponto facultativo apenas em alguns estados e municípios.

Nas localidades nas quais o Carnaval não é feriado, empresas e funcionários podem negociar sobre os dias de folga e compensação das horas, com exceção do domingo, respeitando o limite de duas horas extras diárias.

Já nos locais onde o Carnaval é feriado, os trabalhadores têm direito a folga ou pagamento em dobro pelo dia trabalhado.

HISTÓRIA DO CARNAVAL BRASILEIRO

O Carnaval no Brasil tem suas origens nas celebrações europeias trazidas pelos colonizadores portugueses, especialmente o entrudo, que era uma festa popular de rua marcada por brincadeiras com água e farinha.

Com o passar do tempo, essa festividade passou a incorporar elementos culturais africanos, devido à presença de milhões de africanos escravizados no País, além de influências indígenas. O samba, nascido no Rio de Janeiro, tornou-se um dos principais ritmos do Carnaval, unindo essas diversas heranças culturais.

No início do século XX, o Carnaval brasileiro começou a se organizar de maneira mais estruturada, principalmente no Rio de Janeiro. O desfile das escolas de samba, que surgiu a partir de blocos de rua organizados por comunidades, tornou-se um dos maiores atrativos da festa, com as escolas criando enredos e apresentando fantasias e sambas-enredo que retratavam aspectos da cultura e história brasileira.

Além do Rio de Janeiro, outras regiões do Brasil possuem suas próprias manifestações de Carnaval. Em Salvador, o Carnaval se destaca pelos blocos de rua e trios elétricos, com o axé dominando a festa. Em Pernambuco, o frevo e o maracatu são os principais ritmos, enquanto Minas Gerais tem um Carnaval marcado por festas de rua e blocos tradicionais que misturam várias influências culturais.

