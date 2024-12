Polícia identifica suspeito que atingiu turista argentino no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou o atirador e mais três suspeitos de participação no ataque que vitimou o ex-secretário de Turismo de Bariloche, na Argentina, segundo informações do g1.

Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, foi atingido por dois tiros, na última quinta-feira (12), enquanto estava a caminho do Cristo Redentor. A vítima entrou por engano em uma favela do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, com a esposa e a filha. Ele permanece internado em estado gravíssimo.

As prisões dos quatro suspeitos, no entanto, não foram decretadas pela Justiça porque o juiz de plantão considerou não se tratar de um caso de urgência.

Segundo investigação da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), os suspeitos foram identificados como Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló; Tiago de Oliveira, o TG; Raphael Corrêa Pontes, o De Lara; e Sandro da Silva Vicente, o Sandrinho, apontado como autor dos disparos que atingiram o carro do turista.

Crimes

Sandrinho tem 20 anotações criminais, sendo 13 de quando era menor de idade. Ele foi preso pela última vez no ano passado, quando foi capturado em flagrante com uma arma. Em maio deste ano ele foi absolvido desse caso.

No caso de Gaston Burlon, Sandrinho foi reconhecido por duas testemunhas como autor dos disparos.

O carro do ex-secretário de Bariloche foi alvejado ao chegar à comunidade do Escondidinho, dominada pelo Comando Vermelho (CV). Ele seguia o caminho indicado pelo GPS.

Os tiros teriam atingido o tórax e a cabeça de Gaston, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.