Padre Fabrício Rodrigues morre, aos 29 anos, após sofrer acidente em rodovia no Pará

Conhecido por viralizar após ter crise de riso durante live na pandemia, o padre Fabrício Rodrigues faleceu, aos 29 anos, na madrugada desta sexta-feira (13), vítima de acidente de moto. A fatalidade ocorreu em estrada entre os municípios de Marabá e São João do Araguaia, no interior do Pará.

Conforme apurado pela revista Caras, o sacerdote voltava para casa, em Marabá, após cumprir compromissos ministeriais na cidade vizinha, utilizando a rodovia BR-230. Durante o trajeto, ele acabou colidindo contra um cavalo, que estava parado no centro da via.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atendeu a ocorrência, constatando a morte de Fabrício no local. O animal atingido sofreu ferimentos graves e também morreu.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Diocese de Marabá lamentou o acidente: “Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”.

Legenda: Diocese de Marabá lamentou falecimento do padre Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, padre Fabrício se definia como "padre católico, cantor, TEA (Transtorno do Espectro Autista) e escritor". Segundo a Prefeitura de Marabá, "o religioso era torcedor assíduo do Águia de Marabá e era sempre muito solícito quando procurado em reportagens sobre o assunto".

ÚLTIMAS HOMENAGENS

Ainda de acordo com informações da entidade religiosa, o corpo de Fabrício foi levado para a Igreja Bom Pastor, no bairro Nova Marabá. No local, será celebrada uma missa em homenagem ao sacerdote a partir das 15h. Após o fim da cerimônia, o corpo seguirá para a Paróquia Sagrada Família-Liberdade, onde será velado.

No sábado (14), os fieis poderão participar de outra missa, às 8h, e acompanhar o sepultamento no Cemitério Municipal de Marabá, às 10h.

FIÉIS LAMENTAM

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, padre Fabrício era muito querido entre os fiéis, que deixaram mensagens carinhosas no perfil do religioso. “Meu Deus, que notícia triste! Sou ‘paroquiana virtual’, ele alimentava a minha fé com seus ensinamentos sobre a Igreja. Descanse em paz”, comentou uma usuária.

“Homem de Deus! Que Deus o acolha no amor e dê a todos o consolo por tamanha perda”, escreveu outra seguidora.

A Prefeitura de Marabá se solidarizou com familiares, amigos e fiéis.