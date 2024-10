Modelo é expulsa de academia por usar short curto e faz vídeos ironizando a situação

Uma modelo foi expulsa de uma academia em São Paulo por causa do cumprimento do short que utilizava para treinar. A mulher, chamada Jéssica Freitas, estava fazendo uma aula experimental quando um personal trainer solicitou que ela saísse do estabelecimento. A situação, que ocorreu na quinta-feira (17), foi gravada por ambos e repercutiu nas redes sociais.

Nas imagens gravadas pelo homem, ele justifica a expulsão afirmando que ela estava constrangendo as pessoas ao redor. “É muito curto, moça, você está fazendo agachamento. Por isso fui chamar você lá”, disse. Ela questionou a atitude e rebateu: “Eu pago academia.”

O vídeo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões: alguns concordaram com o posicionamento do personal, enquanto outros defenderam a liberdade de ela escolher o que vestir no treino.

Em uma página do Instagram, uma seguidora comentou: “É bem complicado tudo isso! Ela tem direito de se vestir como quiser, é direito dela. Por outro lado, existem lugares que também tem o direito de proibir vestimentas ou acessórios, como capacetes ou entrar sem camisa, pet. Na verdade basta se colocar no lugar do outro e ter bom senso!”

A modelo tem mais de 170 mil seguidores no Instagram e publicou vídeos ironizando a situação. “Hoje não vim treinar de shortinho para ninguém ficar me enchendo o saco, tá?”, diz ela em um vídeo em que aparece treinando de calça. Veja abaixo.

Em outra publicação, ela aparece short curto, ainda em casa, e diz: “Tô indo treinar. Fica quieto. Não estou nem aí, esse short é maior que o outro, dá para agachar”, diz.