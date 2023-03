Idosa morre após ser atacada por pitbull de casa onde morava

Uma mulher de 78 anos morreu após ser atacada pelo cão da família, um pitbull, na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Vilma Girotto Carbonera alimentava o cachorro na casa onde morava, no bairro Renovação, quando foi atingida no pescoço na terça-feira (14). Apesar de ter sido socorrida, ela não resistiu aos ferimentos.

O cachorro, segundo aponta a investigação policial, estava na casa da família há um ano e possui dois de vida. Agora, o resultado do exame de necrópsia deve apurar as circunstâncias do falecimento.

Segundo o delegado Tiago Baldin, responsável pelo caso, depoimentos de vizinhos serão colhidos pela polícia para evidenciar o que teria ocorrido no momento do ataque. Os familiares já foram ouvidos e a responsabilização, nesse caso, só pode ser imputada caso alguém tenha atiçado o animal ou se omitido nos cuidados com o cão.

"Não tem nenhum indício que tenha ocorrido uma omissão. Vamos apurar os fatos, mas no primeiro momento temos uma tragédia familiar. Nesse caso, era um cão bem tratado e da família, mas não sabemos se a vítima fez algum movimento brusco com o qual ele não estava acostumado, porque além dela ninguém presenciou o ataque. Tem que ter muito cuidado", disse o delegado ao jornal Zero Hora.

Cão da família

O cão, que era adotado, tinha todos os indícios de ser bem tratado. A investigação inicial aponta que ele ficava em um pátio amplo e era alimentado ao menos três vezes ao dia pela vítima.

Além disso, depoimentos da família apontam que ele era um animal carinhoso e interagia até mesmo com crianças. O ataque, então, foi visto com surpresa e assustou o filho, que estava na casa no momento do ataque.

"Ele ouviu os gritos e os vizinhos tentando acudir, porque o animal já tinha pulado no pescoço da senhora. Em determinado momento, conseguiram desvencilhar o cachorro dela", complementou o delegado.

Os bombeiros militares fizeram os primeiros socorros e logo encaminharam a idosa ao Hospital Comunitário São Pelegrino Lazziozi. Mesmo após procedimento de reanimação, ela não resistiu aos ferimentos.

O cão seguia na casa da família até a noite de terça (14), mas por conta do abalo dos parentes da vítima, a polícia aconselhou que uma ONG de proteção animal fosse procurada para que o animal fosse doado.