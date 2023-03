Fogo se espalhou em 'minutos', diz pai de Miss que caiu do 6º andar ao fugir de incêndio em SP

O apartamento onde morava Maya Nitão foi tomado pelo fogo em questão de minutos. No sábado (25), a Miss Sertão Paraibano caiu do sexto andar do prédio, ao tentar fugir do incêndio, mas acabou morrendo, no bairro Itaim Bibiem, em São Paulo.

"Foi muito rápido, três minutos", detalhou o pai da vítima, César Nitão, ao portal Uol.

Além da moça de 26 anos, ainda estava no local o irmão mais novo dela, de cerca de 23 anos. O jovem, que também estava no endereço no momento da tragédia, relatou ao pai como tudo aconteceu.

Curto-circuito em tomada

Conforme a versão do familiar, o incêndio foi provocado por um curto-circuito em uma tomada próxima ao sofá. Ao notar o fogo, o rapaz avisou a irmã sobre as chamas antes que elas chegassem ao quarto dela. Ao tentar fugir do incêndio, ela teria acabado caído.

Ao pai da vítima, testemunhas relataram que, ao contrário do divulgado pelo Corpo de Bombeiros, Maya não se jogou do sexto andar. Na verdade, ela teria despencado quando a grade de proteção do apartamento se desprendeu da estrutura. A Polícia ainda não divulgou informações sobre a perícia da morte.

O irmão da moça conseguiu escapar do fogo e encontrou ela já caída. A jovem, que sofreu uma parada cardiorrespiratória — quando o coração do paciente para de bater, interrompendo a respiração —, chegou a receber atendimento médico ao ser encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos, conforme o Uol.

Por inalar fumaça, o rapaz também teve que ficar internado e só soube da morte de Maya no dia seguinte ao episódio, domingo (26), quando os pais viajaram da Paraíba para São Paulo e contaram ao filho sobre o caso.

O velório deve acontecer em João Pessoa, capital paraibana. O translado da moça deve acontecer nessa terça-feira (28) e o corpo dela deve ser cremado, conforme detalhou o pai ao veículo.