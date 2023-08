Fisioterapeuta faz 'dancinha' com recém-nascido no bolso do jaleco e é criticada na web; veja vídeo

Uma fisioterapeuta publicou, nas redes sociais, um vídeo em que aparece dançando com um recém-nascido no bolso do jaleco durante um atendimento no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. Na publicação, a mulher foi filmada enquanto cantava e dançava uma música viral nas redes sociais

O vídeo recebeu diversas críticas de internautas e, por conta da repercussão negativa, a unidade de saúde, gerida pela iniciativa privada, chamou o fato de isolado e informou, em nota, que todas as medidas jurídicas estão sendo tomadas "com o maior rigor possível". As informações são do g1.

O hospital também afirmou que a fisioterapeuta vista dançando com o bebê no jaleco já foi identificada e é contratada por uma empresa que presta serviços à instituição. A unidade disse ainda que busca identificar quem são as outras pessoas envolvidas na gravação do vídeo e que presenciaram a cena.

Veja vídeo

Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), uma denúncia sobre o caso foi enviada para o promotor da infância e adolescência, Diego Rodrigo Pinheiro, na madrugada desta terça-feira (15), e que ela será protocolada e analisada. A Polícia Civil aguarda requisição do MP para investigar se houve crime.

Já Secretaria de Estado de Saúde (SES) chamou a situação de "inadmissível".

"Se confirmado, ela sofre uma suspensão cautelar durante o processo ético e fica afastada até o fim do procedimento, quando pode ser até cassada", disse o presidente do Conselho de Fisioterapia estadual, Sandroval Francisco Torres.

Veja nota do hospital

"O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e criminosa praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta de empresa contratada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido.

Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis - estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança.

Com 380 partos mensais em média, o Hospital Marieta tem no respeito e na humanização ao recém-nascido e às parturientes sua premissa de trabalho há várias décadas. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês".