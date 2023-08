Advogada é encontrada morta após ser asfixiada por homem que conheceu no mesmo dia, diz Polícia

O corpo da advogada Cristiane Castrillon da Fonseca Tirloni, 48 anos, foi encontrado no carro dela, no último domingo (13), no Parque das Águas, em Cuiabá. Conforme o g1, o suspeito do crime, que espancou e asfixiou a mulher, foi preso em flagrante e autuado por feminicídio.

Os dois se conheceram no mesmo dia do crime. A Polícia Civil detalhou que a advogada passou o sábado (12) em um churrasco com familiares e amigos, e foi a um bar por volta das 22 horas. Às 23h30, saiu do local acompanhada do suspeito.

Ela foi morta no banco do passageiro, e chegou a ser encaminhada ao hospital pelo irmão. O parente, inclusive, foi responsável por encontrar Cristiane usando um aplicativo de rastreamento.

Investigação policial

As investigações para localizar o suspeito foram conduzidas pela Polícia Civil, que fez uso das imagens de câmeras de segurança para chegar até a residência dele.

O homem admitiu ter dormido com a advogada, mas negou envolvimento no crime. Porém, havia indícios da autoria da morte. Assim, foi encaminhado à delegacia para ser interrogado nesta segunda-feira (14).

A Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso (OAB-MT) lamentou a morte de Cristiane. "Neste momento de dor e tristeza, a Ordem dos Advogados manifesta extremo pesar e estende condolências a todos os familiares e amigos da vítima", escreveu.