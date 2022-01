Brasil recebe 2º lote de vacinas da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

O Brasil recebeu, neste domingo (16), o segundo lote de vacinas da Pfizer contra Covid-19 para crianças de cinco a 11 anos, segundo a empresa. A carga, de 1.248.000 doses chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) por volta das 9h, após atraso de pelo menos cinco horas. As informações são do portal G1.

O avião com a remessa partiu de Amsterdam, na Holanda, e foi descarregado com ajuda da Receita e da Polícia federais. As doses serão transportadas até um centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), antes de serem entregues aos estados.

A carga do segundo lote tem a mesma quantidade de imunizantes que o primeiro, entregue na última quinta-feira (13). A Pfizer confirmou, por meio da assessoria, previsão de entrega de mais 1.818.000 vacinas em 27 de janeiro. Com isso, o País deve receber 4.314.000 doses neste mês.

Vacinação de crianças contra Covid-19

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em 16 de dezembro, a vacinação de crianças de cinco a 11 anos contra o coronavírus. Atualmente, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), o Brasil tem cerca de 20,5 milhões de crianças nessa faixa etária

Neste mês, o Ministério da Saúde informou desobrigação de receita médica para imunizar pessoas dessa faixa etária. A Pasta desejara a necessidade de prescrição médica inicialmente, mas recuou.

O Ceará recebeu o primeiro lote de imunizantes infantis na última sexta-feira (14), para iniciar as aplicações já neste fim de semana. Foram recebidas 55.100 doses.

No Estado, a estudante do 7º ano do Ensino Fundamental Cecília Ferreira de Lima foi a primeira criança vacinada contra a doença.

