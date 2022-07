Bolsonaro liga para família de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT morto em aniversário no Paraná

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ligou nesta terça-feira (12) para a família de Marcelo Arruda, guarda municipal e tesoureiro do PT morto a tiros no próprio aniversário em Foz do Iguaçu (PR) no último fim de semana. Com intermédio do deputado Otoni de Paula (MDB), o chefe do Executivo Nacional convidou os familiares para uma coletiva de imprensa na quinta-feira (15).

Na ligação, ele disse que a esquerda vem tentando colocar a culpa da morte nele. O assassino de Arruda é Jorge Guaranho, um policial penal que é apoiador do presidente e chegou na festa atacando o petista e citando até o nome de Bolsonaro durante a invasão.

"A ideia é ter uma coletiva com a imprensa para vocês falarem a verdade, não é a esquerda ou a direita. A imprensa está tentando desgastar o meu governo", disse Bolsonaro.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, os irmãos de Arruda, que são apoiadores de Bolsonaro, não confirmaram a presença na coletiva. Em contrapartida, eles disseram ao presidente que não querem dar margem para a morte ser explorada politicamente.