Seis pessoas morreram na manhã desta terça-feira (12) após uma troca de tiros entre policiais e criminosos na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Policiais civis do Esquadrão Antibomba foram atacados quando passavam pela Avenida Dom Hélder Câmara, a caminho da Cidade da Polícia. Houve reação e os agentes solicitaram reforço.

Tiroteio e morte de seis suspeitos

Segundo a Polícia Civil, homens da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram ao local e houve um intenso confronto que resultou nas mortes de seis suspeitos. Os feridos chegaram a ser levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos, mas não resistiram aos ferimentos.

Outros dois foram presos em flagrante, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas, ainda não contabilizadas. Entre elas estão crack, cocaína e maconha.