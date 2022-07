Agente penitenciário que assassinou tesoureiro do PT está vivo e "estável", diz a Polícia do Paraná

O agente penal Jorge Guaranho, que assassinou a tiros o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), Marcelo Arruda, em sua festa de aniversário, está vivo e "estável". A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná em entrevista coletiva na tarde deste domingo (10), horas após a tragédia em Foz do Iguaçu.

De acordo com a delegada Iane Cardoso, que está à frente das investigações, Guaranho foi autuado em flagrante e está acompanhado de policiais militares no hospital em que está recebendo cuidados médicos.

A delegada afirmou ainda que a esposa do agente penal não prestou muitos esclarecimentos e disse que, devido às suas condições emocionais, deve se pronunciar somente nesta segunda-feira (11).

Atirador conheceria a vítima

A Polícia acredita que há indícios de que Guaranho e Marcelo Arruda se conheciam. Contudo, a corporação assegurou que, segundo testemunhas, o agente penal não foi convidado para o aniversário do petista.

Além disso, ainda está em apuração a motivação para a ida do agente ao local da festa. "A gente está verificando para ver por que ele foi até aquele local e por que estava ouvindo músicas que remetiam ao (presidente Jair) Bolsonaro", disse a delegada.

Nas redes sociais, Guaranho se descreve como "conservador" e "cristão" e apoiador do presidente Bolsonaro (PL) e da posse de armas. Também se diz contrário ao aborto e às drogas.

Testemunhas

Nesta semana, a Polícia deve ouvir todos os que estavam participando da festa no momento da tragédia. De acordo com a delegada Iane Cardoso, os policiais também devem investigar possíveis chutes desferidos por convidados contra o suspeito após ele matar Marcelo Arruda.

