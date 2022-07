Miss Minas Gerais Kids, de quatro anos, sofre ataque racista nas redes sociais

Maria Eduarda, uma criança de quatro anos eleita Miss Minas Gerais Kids 2022, sofreu um ataque racista em suas redes sociais. O crime foi denunciado pela mãe dela, a também modelo Adriana Sousa.

De acordo com Adriana, um seguidor escreveu nos comentários de uma foto de Duda que o cabelo crespo da menina “não é cabelo de princesa”. “Está mais para bruxa”, escreveu o homem, cuja identidade foi ocultada por Adriana.

“Ataques preconceituosos contra uma criança de 4 aninhos. Realidade triste. Quero ver alguém falar que preconceito é 'mimimi'. Me diz você o que sente lendo essa mensagem?”, perguntou a mãe aos seguidores no Instagram.

Nesta terça-feira (12), nos ‘Stories’, Adriana garantiu que a menina não sabe que sofreu os ataques, mas que sabe que está sendo apoiada. “A gente está tentando evitar que ela tenha contato com essa maldade”, disse.

Ataques recorrentes

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, Adriana admitiu ainda que essa não foi a primeira vez que Duda sofreu ataques racistas na internet. Ela disse que, normalmente, bloqueia os autores dos comentários, mas não registra boletim de ocorrência para preservar a filha.

“É uma dor que vai na alma. Medo, pavor e uma mistura cruel de sentimentos. Impotência. Minha filha é uma criança que como qualquer outra tem sonhos. E ver que um outro ser humano não tem um mínimo de empatia me faz temer por ela", lamentou a mãe.

Adriana Sousa Mãe de Maria Eduarda "Como alguém tem coragem de atacar uma criança? Confesso que me abala muito. Fico sem dormir e choro muito”

Miss Minas Gerais Kids

Duda nasceu em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela venceu o Miss Minas Gerais Kids deste ano e, atualmente, se prepara para concorrer ao Miss Brasil Kids, previsto para outubro.

Só no Instagram, ela tem 30,2 mil seguidores, com conteúdos são, em maioria, sobre empoderamento e cuidados com o cabelo crespo.