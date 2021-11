Ataque de onças-pintadas deixa mais de 170 flamingos mortos em Foz do Iguaçu

Duas onças-pintadas atacaram e mataram flamingos do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, na madrugada desta terça-feira (9). Conforme a administração, foram registradas mortes de 172 das 176 aves da espécie existentes no local. As informações são do portal G1.

Chamados de Indira e Aritana, os dois felinos, mãe e filhote, pularam a cerca por volta da meia-noite e invadiram o recinto das aves, com flamingos chilenos e africanos. Embora seis aves tenham sido resgatadas, apenas quatro sobreviveram.

A diretora de Engajamento e Sustentabilidade do Parque das Aves, Luciana Leite, comunicou que a equipe veterinária da unidade está fazendo a autópsia dos bichos e investigando as causas dos óbitos.

"É muito comum em aves o que a gente chama de miopatia de captura, diante de uma situação de estresse presenciada, esses animais vem a óbito mesmo sem serem atacados diretamente por uma onça", explica ela, indicando que a autópsia é necessária para saber quantos animais morreram pela interação direta com os predadores e por miopatia.

Ainda conforme a gerência do parque, o ataque das onças prejudicou anos de trabalho de conservação. O momento do ataque foi flagrado por câmeras de segurança, mas as imagens não serão divulgadas.

Legenda: Equipe do Parque das Aves manifestou luto nas redes sociais da entidade Foto: reprodução/Instagram

No Instagram, o Parque das Aves anunciou estar de luto por três dias, com abertura ao público suspensa até a próxima sexta (12). "Essa cicatriz ficará para sempre na história do Parque, porém estamos confiantes de que recomeçaremos a colônia de flamingos e uma nova história", diz o comunicado, que pede respeito ao trabalho da equipe.

Onças nunca atacaram parque

Existente há 27 anos, o Parque das Aves nunca havia registrado um ataque de onças. O local, integrado ao Parque Nacional do Iguaçu, conta com sistemas de proteção contra predadores.

"Nós temos instalados os sistemas de monitoramento de câmeras, de luz pulsante, diversos detentores para que grandes felinos não adentrem no parque. Estamos investigando ainda como tendo todas essas melhores práticas esses animais conseguiram adentrar no parque, no recinto".

Um dos principais atrativos do Parque das Aves, os flamingos chegaram à unidade em 1995, após resgate de 16 indivíduos no Chile. Os primeiros filhotes deles nasceram em 2001.

Em 2019, as aves ganharam destaque após serem estimuladas a passear e tomar banho pelo local. No ano seguinte, em setembro, o nascimento de novos animais foi celebrado.

