Onça-parda reaparece no Rio de Janeiro após 80 anos

Considerada extinta na cidade do Rio de Janeiro, a onça-parda voltou a aparecer na localidade segundo registros feitos em diferentes áreas da Mata Atlântica. A espécie tinha sido vista pela última vez na década de 1930.

A volta foi registrada em junho de 2020 por uma câmera de vigilância do Sítio Burle Marx, unidade do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Barra de Guaratiba, zona oeste da capital fluminense.

A partir destas imagens, um grupo de biólogos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) começou a seguir o rastro do felino, cujo reaparecimento foi tema de um artigo recente na revista científica Check List.

Com pegadas, arranhões nas árvores e outras pistas, os biólogos comprovaram a presença do animal em outros parques próximos.

Trata-se do "reaparecimento definitivo da espécie, não só um indivíduo vagando pela região", disse ao jornal O Estado de S. Paulo o biólogo Jorge Pontes, um dos autores do trabalho. "Conseguimos comprovar que a onça-parda está realmente no município, não são ocorrências isoladas", assegurou Pontes.

Legenda: Animal foi flagrado por armadilha fotográfica em parque do Rio de Janeiro Foto: Reprodução Youtube

Espécie vulnerável

Até agora, o mamífero de pelagem marrom clara tinha sido declarado oficialmente extinto na Lista Municipal de Espécies Ameaçadas da Flora e da Fauna do Rio de Janeiro, afirmam os cientistas no artigo.

Embora não seja considerada espécie ameaçada em nível mundial, é uma espécie "vulnerável" no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, "principalmente devido à perda de hábitat e à caça ilegal", diz o texto no Check List.

É incerto quantos exemplares do felino habitam o Rio, mas sua presença é registrada tanto no norte quanto no sul do continente.

A onça-parda ou suçuarana pode chegar a 2,30 metros de comprimento e a pesar 70 kg. Além da Mata Atlântica, ocorre em diferentes biomas do território brasileiro, como Amazônia, Cerrado e Pantanal.