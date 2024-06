Após acidente em safári na Namíbia, médico brasileiro encontra representantes da embaixada do Brasil

O médico brasileiro Charles Sá, único sobrevivente do acidente de carro que matou nove pessoas na Namíbia, na África, publicou uma foto ao lado de representantes da Embaixada do Brasil. Essa foi a primeira foto atual publicada por ele, nas redes sociais, após a repercussão do caso.

Charles está internado. Entre as vítimas, estava a mulher dele, a cirurgiã-plástica Natale Gontijo.

Legenda: O médico viajava a turismo com a mulher Foto: Reprodução

Segundo a polícia, no último dia 18 de junho, Charles Natale Gotijo teriam tentado ultrapassar um carro e colidiram contra o veículo (com sete pessoas) na pista contrária.

No mesmo dia, o médico disse estar desnorteado com a situação e relatou ter ficado desacordado. Por isso, não possuiria memórias do acidente.

"Estou aqui vivo, com uma pequena fratura na coluna aguardando as autoridades locais. Não entendi ainda o porquê fiquei vivo, mas Deus deve estar com planos para mim", disse.

"Esse acidente aconteceu no nosso deslocamento na rodovia. Aqui é mão inglesa. Na batida, fiquei desacordado, não lembro de muita coisa", completou.

No texto, Charles também desabafou sobre a perda da esposa.

Legenda: O casal foi socorrido em uma unidade hospitalar, mas a mulher não resistiu Foto: Reprodução/Instagram

"Natale ainda saiu viva e morreu no hospital. Infelizmente. Estou destruído e não estou me importando com muita coisa. Perdi o amor da minha vida. Não sei como será meu amanhã."

Prisão

Conforme o jornal local NBC, Charles foi preso por três homicídios culposos, condução imprudente e direção inconsiderada, mas foi liberado sob fiança de N$150.000 (aproximadamente R$ 44,9 mil).

O médico, no entanto, deverá permanecer no país africano até o fim das audiências judiciais. Caso ele precise viajar ao exterior, será necessário fornecer os detalhes do compromisso à polícia namibiana.