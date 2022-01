Amigos que jogaram R$ 22 mil em bolão da Mega da Virada não acertaram nenhum número

O grupo de 98 amigos de Dourados (MS), que investiu R$ 22 mil em bolão na Mega da Virada 2021 não acertou nenhum dos números sorteados. Os maiores prêmios saíram para apostas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O idealizador do bolão, Ademir de Almeida, avisou, no entanto, que o grupo não se abateu e já se prepara para outros bolões em 2022. No ano passado, eles investiram junto mais de R$ 90 mil em jogos de loteria.

"Não acertamos nenhum dos quinze números, mas o grupo é forte! Aposta é isso, não vamos parar, agora a expectativa é a Dupla Sena de Páscoa. O grupo existe há 10 anos, já sabemos que podemos ganhar ou perder", afirmou Ademir ao g1.

O grupo de apostadores está junto tentando a sorte desde 2012, quando realizaram uma aposta única R$ 10.010 na Mega Sena da Virada, acertando duas das seis dezenas milionárias.

Arrecadação recorde em 2021

A Mega da Virada 2021 registrou 333 milhões de apostas e arrecadou R$ 1,51 bilhão, número recorde.

"O valor é 28% a mais que no ano passado, e 70,4% a mais do que o realizado em 2018", aponta comunicado da Caixa. A quina (cinco dezenas) teve 1.712 acertadores e cada uma leva o prêmio de R$ 50.861,33. Outras 143.494 apostas acertaram a quadra (quatro dezenas) e levaram R$ 866,88 cada