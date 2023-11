Resolução para proteção de crianças e pausa humanitária em Gaza é aprovada pela ONU

Com 12 votos a favor, a resolução proposta por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas foi aprovada nesta quarta-feira (15). O documento prevê a proteção de crianças, uma pausa humanitária e libertação de reféns. As informações são do portal g1.

O texto diz que o objetivo da resolução é "facilitar o fornecimento contínuo, suficiente e sem entraves de bens e serviços essenciais — incluindo água, eletricidade, combustível, alimentos e suprimentos médicos" para que corredores humanitários sejam montados.

Apesar de não definir a quantidade de dias para a pausa humanitária, a proposta prevê que ela permaneça ativa por tempo suficiente para que a ajuda chegue aos civis, especialmente crianças.

De acordo com a publicação, também estão previstos:

reparações de emergência em infraestruturas essenciais;

a evacuação médica de crianças doentes ou feridas e de seus cuidadores;

e os esforços de resgate e recuperação de pessoas — inclusive de crianças desaparecidas em edifícios danificados e destruídos.

Além de pedir a libertação dos reféns, o documento reitera que "todas as partes do conflito devem cumprir com suas obrigações" de acordo com a legislação internacional, respeitando as regras garantem a proteção total a crianças.

"Inúmeros civis estão agora sofrendo as consequências devastadoras que o conflito armado traz consigo", dissee Vanessa Frazier, representante permanente de Malta junto da ONU.

Único país do Conselho a se manifestar sobre a resolução, a Rússia definiu o texto como “desequilibrado”.