Papa Francisco cancela compromissos após quadro de febre

O Papa Francisco, 86 anos, cancelou suas audiências programadas para esta sexta-feira (26), após apresentar febre. A informação foi dada pela Sala de Imprensa da Santa Fé.

Essa é a terceira vez em três meses que o pontífice interrompe atividades por motivos de saúde. Em março, Francisco passou quatro dias internado, após contrair uma bronquite infecciosa.

Osteoartrite

O líder da igreja católica apresenta um quadro de osteoartrite, que acaba afetando um ligamento do joelho direito. Desde maio de 2022, ele começou a se locomover com uma bengala ou auxílio de uma cadeira de rodas devido a uma intensa dor no membro.

Em julho de 2021, ele ficou 10 dias internado no Hospital Gemelli, em Roma. Na ocasião, Francisco havia passado por uma cirurgia no cólon, para retirar parte do intestino em função de uma diverticulite.