Mulher dorme abraçada com porquinho-da-índia e acorda sem franja nos Estados Unidos

A cabeleira Gara Sullivan teve parte da franja mastigada pelo porquinho-da-índia de estimação na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos. Após dormir abraçada com o animal, uma fêmea chamada Dixie, ela foi surpreendida ao acordar e perceber estar sem a parte do cabelo.

A mulher relatou o acontecido em um vídeo publicado em uma rede social, que já ultrapassou mais de 1,5 milhão de curtidas. Na publicação, ela explica que chegou em casa bêbada, após um jantar de Ação de Graças, e decidiu dormir no chão, abraçada à Dixie. Quando acordou, percebeu estar com um novo corte de cabelo.

"Eu fui para a sala de estar e meus fios de cabelos estavam lá no chão", disse à Kennedy News and Media. "[Dixie] nem mesmo engoliu — ela apenas os deixou lá. Não senti nada, estava totalmente esgotada. Era a noite antes do Dia de Ação de Graças e eu bebi muito", relembrou.

Sullivan ainda tem outros dois porquinhos-da-índia e contou que costuma deixá-los trancados, pois mastigar coisas é um hábito comum dos animais. Mesmo após o episódio da franja mastigada, ela considera Dixie a mais tranquila do grupo. "Ela dorme muito e não me morde. Meus outros dois são maus e não vão hesitar em te morder. Dixie é muito fria - ela só gosta de cabelo humano!

