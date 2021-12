Gêmeas idênticas que dividem noivo querem engravidar ao mesmo tempo na Austrália

As gêmeas idênticas Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, estão tentando engravidar ao mesmo tempo do noivo que dividem em Perth, Austrália.

Conforme as irmãs, elas medem a temperatura no mesmo horário todas as manhãs para identificar se estão ovulando e, inclusive, descobriram que o período fértil das duas acontece na mesma época do mês. Elas estrelam um episódio do reality show "Irmãs ao extremo", da TLC.

Engravidar ao mesmo tempo é importante para elas, pois gostam de realizar tudo juntas: comer, tomar banho, dormir, malhar e fazer compras. A mãe delas foi quem pediu para que as filhas ficassem grávidas ao mesmo tempo do parceiro.

Gêmeas dividem namorado há mais de 10 anos

Legenda: Segundo o noivo, as duas gostam de ser tratadas como se fossem uma pessoa só Foto: rprodução

Anna revelou não haver ciúmes entre o trisal, pois o noivo não dá mais preferência a nenhuma das duas.

Anna DeCinque Gêmea que divide noivo com irmã idêntica "Ele nunca favorece uma. Se ele me beija, imediatamente beija minha irmã. Não há ciúme. Não há separação entre nós. Ele entende que queremos estar juntas todo o tempo. Somos garotas muito ativas, e ele precisa do dobro de energia."

"Elas me falaram que se sentia como uma pessoa só. Elas querem ser tratadas como se fossem uma pessoa só", explicou Ben, que vive um relacionamento com as gêmeas há mais de 10 anos.

Apesar de esterem noivos, o trisal não tem previsão de quando será o casamento, já que a união entre mais de duas pessoas é proibida na Austrália. "Esse é o nosso maior obstáculo", afirma Ben. "É totalmente injusto", concorda as irmãs.