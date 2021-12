Youtuber mergulhador encontra corpos de adolescentes desaparecidos há 21 anos

O mergulhador e youtuber americano Jeremy Sides desvendou um mistério de 21 anos sobre o desaparecimento de dois adolescente na cidade de Sparta, em Tennessee, Estados Unidos. Durante um mergulho em um rio, ele encontrou o carro e os supostos corpos de Erin Foster e Jeremy Bechtel, desaparecidos desde o dia 3 de abril de 2000.

O achado foi filmado e compartilhado por Sides no canal que tem no YouTube.

O vídeo, que acumula mais de 296 mil visualizações, mostra os trabalhos de investigação do youtuber, os mergulhos em um rio local, o instante em que ele acha o carro e a remoção do veículo pelas autoridades de Sparta.

Desaparecimento

Legenda: Erin Foster e Jeremy Bechtel desapareceram em abril de 2000 Foto: reprodução

Os adolescentes Erin Foster e Jeremy Bechtel foram vistos pela última vez na noite de 3 de abril de 2000, em um passeio no Pontiac Grand Am de Foster. Após anos de investigações inconclusivas, o caso já tinha sido dado como encerrado pela Polícia.

Em novembro, Sides decidiu apurar o desaparecimento, e seguiu as suspeitas da população local de que os dois teriam caído com o carro no rio que circunda Sparta. O youtuber resolveu refazer a rota feita pelos dois no dia em que desapareceram e encontrou o possível local de queda do veículo.

Legenda: Apesar de se tratar do carro onde os dois adolescentes estavam, os restos mortais encontrados ainda passarão por exames de DNA para atestar as identidades Foto: reprodução

Usando câmeras subaquáticas, o mergulhador achou o carro e os corpos de Erin Foster e Jeremy Bechtel. No vídeo, que postou no YouTube, é possível conferir o momento em que ele confirma, ao verificar a placa do automóvel, que se tratava do mesmo veículo usado pelos jovens na noite em que desapareceram.

“Estou sem palavras, estou muito feliz de tê-los encontrado. Estou apenas muito triste que eles tenham acabado assim”, disse o youtuber.

Apesar de se tratar do carro onde os dois adolescentes estavam, os restos mortais encontrados ainda passarão por exames de DNA para atestar as identidades.

