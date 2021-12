Italiana que se passou por Alessandra Ambrosio fez outra vítima além de jogador, diz jornal

A italiana Valeria Satta, 50, acusada de aplicar um golpe financeiro de R$ 4,3 milhões (700 mil euros) no jogador de vôlei Roberto Cazzaniga, 42, com quem se relacionou por 15 anos se passando pela modelo brasileira Alessandra Ambrosio, fez outra vítima. A informação foi divulgada pelo jornal italiano Corriere Della Serra.

Segundo O Globo, com informações do periódico italiano, um homem identificado como Massimo disse que reconheceu a voz de Valeria em uma reportagem televisiva sobre o golpe em Cazzaniga.

Massimo disse que era a mesma voz da mulher com quem ele manteve um namoro a distância, por telefone. Porém, dele, Valeria não teria tentado arrancar dinheiro. Pelo contrário. Segundo o jornal italiano, o homem relatou que recebia vários presentes da estelionatária, em dinheiro, crédito em conta ou viagens. Até um carro estimado em 100 mil euros teria sido oferecido a ele por ela.

Enganou jogador



Em novembro deste ano, o jornal italiano Il Fatto Quotidiano publicou uma entrevista com Roberto Cazzaniga na qual o jogador narrou como foi descobrir a verdade sobre a mulher com quem se relacionou por 15 anos.

“Nunca nos encontramos, nunca. Ela [Valeria, que se identificava como Maya e usava foto da modelo Alessandra Ambrosio] deu mil desculpas, doença, trabalho. Ainda assim, com aquela voz, telefonema após telefonema, eu me apaixonei do mesmo jeito”, lembrou o atleta.

Valeria dizia que não podia encontrar Cazzaniga porque precisava passar por várias internações para tratar de uma doença grave. O jogador confessou que chegou a fazer empréstimos para ajudar financeiramente a namorada, que usou o dinheiro para, na verdade, reformar um imóvel seu em Sardenha, uma ilha no mar Mediterrâneo.

