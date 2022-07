Mulher descobre gravidez rara de dois pares de gêmeos ao fazer ultrassonografia nos EUA

A norte-americana Ashley Ness virou notícia no mundo ao saber de uma forma inusitada que estava grávida. Durante uma consulta com o ginecologista para renovar o anticoncepcional, a mulher ficou sabendo que estava carregando não apenas um bebê, mas quatro.

A história de Ashley virou matéria da revista People. Segundo ela, tudo começou durante uma ultrassonografia, seguida pela surpresa do que foi contado pela técnica de enfermagem responsável pelo exame.

Legenda: Ashley está esperando dois pares de gêmeos Foto: reprodução/arquivo pessoal

"Quando ela começou a varredura, ela estava olhando para a tela e escreveu: 'A, B', então eu parei e olhei para ela e disse: 'Espere, eu vou ter gêmeos?' e ela disse: 'Ah, eu não sei... eu vou sair por um minuto'", contou na entrevista à publicação.

Em seguida, com a continuidade do exame, a enfermeira confirmou a gravidez de dois pares de gêmeos. Ness soube que concebeu quatro bebês em dois sacos de placenta diferentes, sendo dois pares de gêmeos idênticos, duas meninas e dois meninos.

Gravidez rara

Conforme informações publicadas pelo Dr. Ahmet Baschat, diretor do Centro de Terapia Fetal e professor do Departamento de Medicina Johns Hopkins de Ginecologia e Obstetrícia, o fenômeno ocorre quando dois óvulos são fertilizados ao mesmo tempo.

Dessa forma, cada óvulo permanece na própria placenta, resultando na formação de dois pares de gêmeos idênticos. Ness ficou ainda mais surpresa com a situação, pois enfrentou problemas para conceber a primeira filha.

"Quando engravidei, foi pouco antes de minha avó falecer também. Então eu sinto como se fosse quase como um presente dela, como devolver perdas que eu tive", revelou feliz com a situação.

Agora, ela e o marido fazem campanha na Internet para ajudar nos custos com a criação dos quatro filhos. "O custo médio para criar um filho é de 17 mil por ano", escreveram os dois na página do GoFundMe, onde já arrecadaram mais de US$ 6.500 (cerca de R$ 34 mil).

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo