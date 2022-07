Disparo de míssil russo contra prédio residencial deixa 10 mortos em Odessa

Dez pessoas foram mortas em um ataque com mísseis russos contra um prédio de apartamentos no porto de Odessa, no sul da Ucrânia, nesta sexta-feira (1º).

"O número de mortos em um edifício residencial subiu para dez", anunciou o porta-voz da administração regional de Odessa, Sergei Bratchuk, que citou o Comando Operacional Sul do exército ucraniano, segundo o qual o ataque partiu de "uma aeronave estratégica do Mar Negro".

O Exército confirmou que um dos mísseis atingiu um prédio residencial de nove andares e outro um centro de recreação.

"Em um prédio de apartamentos, todos os nove andares de uma seção foram completamente destruídos. Equipes de resgate prestaram assistência médica a sete feridos, incluindo três crianças", disse Bratchuk.

A ofensiva em Odessa ocorreu dias depois que um ataque russo destruiu um centro comercial em Kremenchuk, no centro da Ucrânia, matando pelo menos 18 civis.

Nessa quinta-feira (31), as forças russas abandonaram suas posições na Ilha da Cobra, na costa de Odessa, que se tornou um símbolo da resistência ucraniana nos primeiros dias da guerra.

