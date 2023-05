Morre Tim Keller, pastor e teólogo norte-americano

O pastor e teólogo Timothy Keller morreu de câncer no pâncreas aos 72 anos, nesta sexta-feira (19), em casa. Em publicação nas redes sociais, o filho de Tim, Michael Keller, falou sobre os últimos momentos com o pai. "Meu pai esperou até estar sozinho com minha mãe. Ela o beijou na testa e ele deu o último suspiro", publicou.

Michael Keller ainda compartilhou as últimas palavras do pai. "Não há desvantagem em partir, nem um pouco", informou nas redes. "Sou grato por todas as pessoas que rezaram por mim ao longo dos anos. Eu sou grato por minha família, que me ama. Eu sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas estou pronto para ver Jesus. Não posso esperar para ver Jesus. Me leve para casa", completou o pastor.

Diagnóstico

Tim Keller foi diagnosticado com câncer pancreático, em estágio IV, em 2021. A doença já estari em metástase, atingindo outros órgãos. Na última quinta-feira (18), a família do teólogo anunciou que ele recebeu alta hospitalar para receber cuidados paliativos em casa.

"Ele expressou algumas vezes, através das orações, o desejo de ir para casa ficar com Jesus", disse Michael.

Em 2002, o pastor já havia tratado um câncer na tireoide.

Quem foi Tim Keller

Tiomothy James Keller foi um teólogo, pastor presbiteriano e natural da Pensilvânia. Conforme publicação do filho, o mundo perde um pai, um avô, um mentor e marido.