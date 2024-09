Menina de 8 anos é flagrada dirigindo carro sozinha para ir a mercado, nos Estados Unidos

Uma criança de oito anos foi pega dirigindo o carro da própria mãe para fazer compras em um supermercado em Bedford, Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com a força policial da cidade, a menina foi localizada duas horas depois do início do passeio.

O caso aconteceu no último domingo (15). Segundo o The New York Times, os policiais tomaram conhecimento do estranho evento quando a mãe da menina relatou que a filha tinha desaparecido, junto do carro.

Ao iniciar a investigação, a corporação teve acesso às imagens das câmeras de segurança do vizinho ao lado da família. Nos vídeos, era possível ver a menina entrando no carro e dirigindo sozinha.

A polícia só conseguiu localizar a menina após relatos de outros moradores da região que estranharam o comportamento de um SUV. Nessa altura, a criança já estava na cidade vizinha de Bainbridge, com destino ao supermercado Target.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o carro desviando e atravessando faixas de tráfego. Ao jornal americano, o responsável pela captura do momento, Justin Kimery, explicou que decidiu filmar a ação do carro pois estava preocupado que o motorista estivesse sob a influência de álcool ou sofrendo uma emergência médica.

Veja o vídeo

Após ficaram cientes da situação, os policiais de Bainbridge conseguiram encontrar a "motorista mirim" no supermercado Target, e a família foi chamada para buscá-la. A criança até mesmo confessou que havia batido o carro em uma caixa de correios e que também parou para comprar um Frapuccino no Starbucks.

Apesar da ocorrência, nenhuma queixa foi prestada, e a polícia ironizou a situação em uma publicação no Facebook.

“Ela agora está segura em casa. Não temos certeza do que ela comprou, ou se foi capaz de usar a app Target para ganhar 5% de desconto. Nós também deixamos ela acabar o seu Frappuccino. Nós não somos maus”, escreveu o departamento de polícia de Belfort.