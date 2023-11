Mãe dá à luz em coma induzido e conhece filho um mês depois

Becky Prout, de 31 anos, tem uma história emocionante com seu filho. Da Inglaterra, a jovem inglesa só conheceu seu bebê após um mês do seu nascimento, quando despertou de um coma induzido. As informações são do site Independent.

Becky foi internada em julho deste ano, com 27 semanas de gravidez, após se sentir mal e ser diagnosticada com uma desordem autoimune, conhecida como encefalite anti-NMDAR.

Veja também

Após o episódio, profissionais de saúde responsáveis pelos cuidados da jovem acharam melhor colocar a gestante em coma induzido e, em agosto desse ano, realizaram uma cesárea de emergência.

Becky só conheceu o filho em setembro, quando acordou e teve seu primeiro contato com ele. O marido dela, Chad Maling, disse ao Independent detalha o momento.

"

No dia 3 de novembro de 2023, foi provavelmente o primeiro dia em muito tempo em que eu realmente tive uma conversa com ela. Ela ainda está muito confusa. Em um momento, ela está se aconchegando com o bebê e eu digo: 'Olha você sendo a melhor mãe do mundo'. E três, quatro minutos depois, ela diz: 'Esse não é meu bebê'", disse ele.

Além de dá à luz durante o coma, Becky chegou a falar com sotaque norte-americano. Eu acredito que ela tenha adquirido o sotaque americano do TikTok, porque algumas semanas antes, ela estava constantemente usando o aplicativo", contou Maling.

Encefalite anti-NMDAR

A encefalite anti-NMDAR é caracterizada como uma condição que pode alterar o estado mental das pessoas, além de causar mudanças comportamentais, agitação, movimentos anormais, alucinações, distúrbios do sono e convulsões, assim como alterações na sala, informa o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.