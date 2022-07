Jovem que perdeu a mãe ainda criança descobre que namorado conheceu a 'sogra' no jardim de infância

Uma descoberta emocionante feita por uma jovem australiana de 18 anos viralizou nas redes sociais. Ela, que perdeu a mãe há 11 anos, descobriu que o atual namorado foi aluno da sua mãe, ainda no jardim de infância.

A menina foi visitar a casa do namorado. Foi quando a mãe do jovem decidiu mostrar a ela álbuns com fotos antigas, de quando o filho ainda era criança. Em uma das imagens a mãe dela, já faleciada, e o atual namorado, estavam juntos.

"A mãe dele estava me mostrando que ele fazia uma cara boba em todas as fotos da escola. Ela achava engraçado", contou Lea Menzies ao programa NBC, nos EUA.

Legenda: "É incrível que ela o tenha conhecido", disse a menina Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em uma das imagens, Thomas McLeodd estava perto da mãe da namorada: "ele percebeu a coincidência. Lea começou a chorar quando viu a foto da mãe com o namorado".

Lea publicou o vídeo da descoberta no TikTok, e viralizou. As imagens já foram reproduzidas mais de 60 milhões de vezes, em poucos dias.

"É incrível que ela o tenha conhecido. O que me pega é que ela estava lá com o meu futuro namorado e não tinha nem ideia", relata Lea.

Thomas disse que, por na época ter apenas três anos de idade, não recorda da professora. Já a mãe dele disse que lembra com carinho da docente do filho, no jardim de infância: "ela era gentil e carinhosa".

