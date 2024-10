Furacão Milton chega a Flórida com rajadas de ventos de até 185 km/h; veja fotos

O ciclone Milton tocou o solo nesta quarta-feira (9) na Flórida como um furacão "extremamente perigoso" de categoria 3 (de um total de 5), trazendo tempestades, ventos extremos e inundações repentinas potencialmente mortais, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"As informações mostram que o olho do furacão Milton tocou o solo perto de Siesta Key, no condado de Sarasota, ao longo da costa oeste da Flórida", diz o boletim do NHC divulgado às 20h30 locais (21h30 em Brasília).

Ainda segundo o boletim, os ventos atingem a velocidade de até 185 km/h. Por volta de 21h30, as rajadas chegavam a 205 km/h.

Legenda: Furacão Milton chegou a Flórida com rajadas de ventos de até 185 km/h Foto: AFP

Ron DeSantis, governador da Flórida, pediu que a população se abriguem em lugares seguros imediatamente. Equipes de resgates estão de protidão para serem acionadas.

Veja também Mundo Nasa registra imagens impressionantes do furacão Milton do espaço; veja vídeo Mundo Furacão Milton na Flórida: acompanhe rota ao vivo do fenômeno nos Estados Unidos

Conforme as autoridades, cerca de 700 mil casas estão sem energia elétrica. As cidades de Tampa e Sarasota estão exatamente no caminho da tempestade, uma área atingida há duas semanas pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas no sudeste do estado.

Furacão Milton

Milton chega à Flórida após perder força, da categoria 5 para 3, segundo o serviço meteorológico americano, sem que isso mude substancialmente a ferocidade dos ventos e a tempestade que deve atingir a zona densamente povoada do centro-oeste da Flórida.

No México, Helene provocou danos menores no litoral, mas deixou dezenas de pescadores à deriva.

Legenda: Furacão Milton atinge cidade de Fort Myers Foto: AFP

Nesta quarta, as autoridades mexicanas anunciaram que quatro pescadores foram resgatados e levados a um porto seguro no estado de Yucatán após 12 dias de sobrevivência em alto-mar, mas há pelo menos outros 12 desaparecidos.

A previsão indica que Milton também deve se dirigir para o Oceano Atlântico, com o centro turístico de Orlando, onde fica o parque Walt Disney World, em seu caminho.

Legenda: Furacão Milton é classficado como "extremamente perigoso" de categoria 3 Foto: AFP

'Questão de vida ou morte', diz presidente dos EUA

Toda a região está sob alerta e a orientação é que a população deixe áreas de risco e busque refúgio. "É uma questão de vida ou morte", disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele acredita que esta seja "a pior tempestade na Flórida em um século".