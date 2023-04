Explosão é registrada em evento e primeiro-ministro do Japão é retirado às pressas

Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, passou por um susto neste sábado (15), enquanto fazia um discurso ao público, em Wakayama. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o político é protegido por seguranças, após uma explosão ser registrada próximo onde ele estava.

Conforme a imprensa local, o suspeito teria atirado um objeto parecido com uma bomba de fumaça. Ele foi detido pela polícia.

Ainda nas imagens compartilhadas, pessoas aparecem fugindo do local após ouvir o forte estrondo da explosão. Felizmente, ninguém saiu ferido, de acordo com a Polícia.

Apesar do susto, primeiro-ministro deve manter agenda do dia, conforme informou o partido do político em uma rede social.

Assassinato

O ex-primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, foi assassinado enquanto fazia um discurso de campanha para uma eleição parlamentar. Caso ocorreu em julho de 2022, e abalou o país.

O suspeito dos disparos foi preso, com ele, a polícia apreendeu uma espingarda de fabricação caseira. Materiais semelhantes a explosivos também foram encontrados na casa do homem.

Abe foi o líder de maior permanência no cargo de primeiro-ministro do Japão.