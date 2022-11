Destroços de foguete chinês caem no Oceano Pacífico

Destroços de um foguete chinês reentraram na atmosfera terrestre de forma descontrolada, causando o fechamento temporário do espaço aéreo da Espanha, nesta sexta-feira (4). Viagens foram interrompidas em diversos aeroportos.

O foguete Long March 5B (CZ-5B) decolou do sul da China na segunda-feira (31) para levar o último módulo da estação espacial chinesa em construção.

Um fragmento do foguete, com cerca de 30 metros de comprimento, se rompeu ao entrar na atmosfera da Terra e não se sabia o local exato de onde cairia.

Os voos foram restringidos por 40 minutos na Catalunha e em várias outras regiões da Espanha, devido ao risco associado "à passagem do objeto espacial CZ-5B" pelo espaço aéreo espanhol, segundo a Defesa Civil catalã.

Trajetos com destino ou partida de Barcelona, Tarragona e Reus, na Catalunha, e Ibiza, nas Ilhas Baleares e outros destinos tiveram que ser adiados.

Os restos finalmente caíram no centro-sul do Oceano Pacífico, às 11h01 (7h01 de Brasília), disse o Comando Espacial dos Estados Unidos no Twitter.

Queda de destroços

Esse é um dos maiores detritos a reentrar na atmosfera nos últimos tempos, conforme o centro de operações de Vigilância e Rastreamento Espacial da União Europeia.

O governo chinês foi criticado pelo possível risco causado pelos destroços. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que a tecnologia é projetada para que a maioria dos componentes sejam destruídos durante a reentrada na atmosfera.

"A probabilidade de causar danos às atividades de aviação e ao solo é extremamente baixa", disse Lijian.

