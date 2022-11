Cobra morre após ser mordida por criança de oito anos, na Índia

Uma cobra morreu após ser mordida por um menino de oito anos, na vila de Pandarpadh, na Índia. O menino foi atacado pela serpente venenosa enquanto brincava no quintal de casa e lutou contra ela para se defender, segundo informações do jornal The New Indian Express. O caso ocorreu na última segunda-feira (31).

A cobra da espécie indiana se enrolou no braço do garoto e chegou a mordê-lo, mas o veneno não entrou no organismo dele. Foi quando a criança, chamada Deepak, resolveu morder de volta o réptil. As informações foram publicadas pelo Extra.

"A cobra se enrolou na minha mão e me mordeu. Eu estava com muita dor. Como o réptil não se mexeu quando tentei me livrar dele, mordi com força duas vezes. Tudo aconteceu num piscar de olhos", relatou o menino ao jornal indiano.

Criança foi levada ao hospital

Deepak chegou a ser levado ao hospital, mas como os médicos viram que ele não tinha sido envenenado pela mordida da cobra, não foi necessário tomar antídoto.

No distrito de Jashpur, onde a criança mora com a família, há mais de 200 espécies de cobras.

