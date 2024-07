Cliente compra air fryer e recebe lagarto junto: 'Chegou com um companheiro'

Uma cliente da Amazon tomou um susto ao comprar uma air fryer na gigante do e-commerce mundial e receber junto com o item uma espécie de lagarto. O caso aconteceu com a colombiana Sofía Serrano, que contou o ocorrido nas redes sociais, na última quinta-feira (18).

Em vídeo postado no TikTok, ela explica que a encomenda foi feita online, em uma entrega internacional dos Estados Unidos para a casa dela, em Medellín, na Colômbia. O produto foi entregue em caixa e saco totalmente lacrados.

Ainda conforme o relato, ninguém notou nada de estranho na entrega. A surpresa veio no momento em Sofía e três mulheres que estavam com ela começaram a recolher as embalagens para jogar fora. Nesse instante, uma delas viu o animal na sacola. "Chegou com um companheiro", disse ela, na gravação que repercutiu.

Mesmo com o susto, elas transferiram o lagarto para um balde e deram água, pois ele estava trancado há bastante tempo por conta da viagem da encomenda. Elas ainda ligaram para clínicas e centros que as ajudassem a identificar o réptil e realizassem o resgate adequado do bicho.

Veja também País Vestido de Homem-Aranha, recreador briga e empurra agressor em trilhos do metrô de BH Mundo Filho invade asilo, mata a mãe e outras cinco pessoas e deixa feridos, na Croácia

O que a empresa informou

Em contato com a Amazon colombiana, Sofía disse que a empresa não deu nenhuma solução para o caso, apenas informou que a fritadeira poderia ser devolvida e o dinheiro da compra, estornado.

"O que não resolve em nada para nós porque precisamos da máquina e teríamos que arcar com o frete já que estamos na Colômbia e teríamos que mandar para os Estados Unidos. Então faço esse vídeo porque me parece um problema gravíssimo encontrar em uma máquina onde se manuseia comida um animal desses, ainda mais sendo estrangeiro", desabafou.